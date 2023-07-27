大量入荷 コードギアス ユニオンアリーナ 緑スザク 調整パーツ付き デッキ その他

ユニオンアリーナ

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ユニオンアリーナ緑スザク デッキ購入後、そのまま戦える構築済みデッキ調整パーツ付きですプレイ用としてお買い求めください。内容構築済みデッキ【0エナ、C】枢木スザク ×4【0エナ、C】ユーフェミアリブリタニア ×4【0エナ、C】キューエル ×2【1エナ、U】V.V. ×4【1エナ、C】機械の整備 ×4【3エナ、R】枢木スザク ×4【3エナ、R】ジェレミアゴットバルト ×4【3エナ、SR】シャルルジブリタニア ×4【3エナ、U】生きろ ×4【4エナ、SR】枢木スザク×4 【4エナ、R】V.A.R.I.S ×4【6エナ、R】ランスロット ×4 【8エナ、SR】ランスロットエアキャヴァルリー×4調整パーツ【0エナ、C】ブリタニア兵士×4【0エナ、C】ジェレミアゴットバルト×4【0エナ、C】キューエル ×2【1エナ、U】ユーフェミアリブリタニア×4 【1エナ、U】ロイドアスプルンド×4 【2エナ、U】セシルクルーミー ×4【3エナ、U】特派ヘッドトレーラー ×3【5エナ、U】ジークフリート ×4【4エナ、SR】ユーフェミアリブリタニア ×3新品未使用ではありません。神経質な方は購入をお控えください。何か不明な点がございましたらコメントにてお願い致します。即購入⭕バラ売り❌

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