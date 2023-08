King & Prince

King & Prince 1st アルバム 初回A Blu-Ray

※※バラ売り不可※※

★シングル 計36枚

ティアラ盤以外全て

★アルバム 計10枚

合計46枚セット

+ステッカー等おまけ付き

アルバムのKing & Prince初回限定盤B・通常盤、Re:Sense通常盤を追加すれば音源が全て揃います。

レアなLovin' you初回限定盤Aやシンデレラガール初回限定盤Aもございます!!

この機会に是非♪

アナザージャケット欠けなし

【シングル】

シンデレラガール AB通(Aのみケース傷あり。写真7枚目参照)

Memorial AB通

君を待ってる AB通

koi-wazurai AB通

Mazy Night AB通

I promise AB通(Bのみ帯なし)

Magic Touch/Beating Hearts AB通

i DO ME 全形態

恋降る月夜に君想ふ AB通

Lovin' you/踊るように人生を。 AB通

TraceTrace AB通

ツキヨミ/彩り AB通

Life goes on/You are young AB通

【アルバム】

King & Prince A

L& AB

Re:Sense AB

Made in AB通

Mr.5 AB(Bのdisc1未使用)

*参考新品購入金額:93720円*

CD,DVDともに基本数回再生したのみなので美品ですが、1部ケースに傷があるものもございます。

袋がかかっているもの、かかっていないもの様々です。

完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。

※※バラ売り不可※※

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

King & Princeシングル&アルバムまとめ売りセット※※バラ売り不可※※★シングル 計36枚ティアラ盤以外全て★アルバム 計10枚合計46枚セット+ステッカー等おまけ付きアルバムのKing & Prince初回限定盤B・通常盤、Re:Sense通常盤を追加すれば音源が全て揃います。レアなLovin' you初回限定盤Aやシンデレラガール初回限定盤Aもございます!!この機会に是非♪アナザージャケット欠けなし【シングル】シンデレラガール AB通(Aのみケース傷あり。写真7枚目参照)Memorial AB通君を待ってる AB通koi-wazurai AB通Mazy Night AB通I promise AB通(Bのみ帯なし)Magic Touch/Beating Hearts AB通恋降る月夜に君想ふ AB通Lovin' you/踊るように人生を。 AB通TraceTrace AB通ツキヨミ/彩り AB通Life goes on/You are young AB通【アルバム】King & Prince AL& ABRe:Sense ABMade in AB通Mr.5 AB(Bのdisc1未使用)*参考新品購入金額:93720円*CD,DVDともに基本数回再生したのみなので美品ですが、1部ケースに傷があるものもございます。袋がかかっているもの、かかっていないもの様々です。完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。※※バラ売り不可※※#キンプリ#KingPrince#KingandPrince#King_Prince#ティアラ#tiara#CD#DVD#平野紫耀#永瀬廉#髙橋海人#岸優太#神宮寺勇太#まとめ売り#シンデレラガール#Mr5#Lovinyou#ラビンユー

