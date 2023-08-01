クラシック ★JR603#1★2022★SAMURAI SHO★哀川翔 サムライ翔★ サングラス/メガネ

■サイズ
OAKLEY オークリー MONSTER DOG サングラス Y2K
58□15－140★T34-Y147
激レア トムフォード ブラック
1枚のレンズの横の長さ58mm、縦の長さ34ｍｍ、
オークリー アイジャケット oakley eye jacket
レンズとレンズの間の長さ15mm、
✨美品✨ Ray-ban サングラス CLUBMASTER RB3016 黒縁
テンプル（つる）の長さ140mm
確認用 専用出品 YOSHIKIサングラス
前面総幅、約147ｍｍ
l.a.Eyewearks HATFIELD サングラス
(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)
SEDA SD-2205 メガネ
美品 レイバン 偏光サングラス Justin ジャスティン
【国内正規品・美品】モスコット レムトッシュ 44 黒 クリアレンズ
■専用ケース付・メガネ拭き付・取扱説明書■
正規 レア グッチ メタルベルトバックル装飾×ロゴ シールドサングラス黒 付属有
OAKLEY JULIET オークリー ジュリエット ブルー
■送料無料。レターパックプラスです。
OAKLEY×BEAMS 別注 Frogskins サングラス クリア×オレンジ
レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。
新品正規品 オークリー OX8062 01 ディスペイト レンズ交換可能
運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。
⭕わけあり新古品【ヴァレンチノ ボレロ】メガネフレーム 超弾性形状記憶合金
保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。
⭐️OLIVER PEOPLES✖︎THE ROW /オリバーピープルズ■サングラス
発送方法を変更致します。
OAKLEY Holbrook ホルブルック
発送方法変更時には差額が発生致します。
ヴィンテージ 999.9 初期モデル 瓶マーク ハーフリム メガネフレーム
宜しくお願い致します。
kaikaiman様専用6151243
RAY-BAN B&L Olympian Ⅱ DX ビンテージサングラス
■写真のレンズはダミーレンズのためこのままでは使用できません■
GUCCIグッチ サングラス 新品未使用ケース付き
ぷー次郎様専用masakimatsushimaMF-1264
■お値引き交渉はご遠慮下さい■
破格 新品未使用 完売品ワンスリー コンパウンドフレーム目新しいダブルブリッジ
PEPSI MAN様専用 カズオカワサキ川崎和男Kazuo Kawasaki
フォーナインズ 999.9 M-100シリーズ メガネ
■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■
瀬切興業様専用！JAPONISM ジャポニスム JN-465R-Ⅱ メガネ
Oliver Peoples SHELDRAKE Plus-J サングラス
伊達。度入レンズに入れかえます。
JIMMY CHOO ジミーチュウ サングラス HYDE着用
プラスティック単焦点無色レンズ
ヴィンテージ 未使用 WIMBLEDON WF317-37 サーモントサングラス
（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）
Ray-Ban (レイバン) サングラス 0RB3016F CLUBMASTER
【SAMURAI SHO】S09-J5 #1 チタンフレーム メガネ 日本製
●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ
オリバーピープルズ本日限定価格
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
PRADA プラダ 折りたたみ式サングラス
あきら様MOSCOT モスコットLEMTOSH(レムトッシュ)44サイズ 正規品
●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ
確実正規品 クロムハーツ メガネ SEE YOU IN TEA BK-GP
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
美品✨Ray-ban RB4258-F 601/19 サングラス ブルー
TOM FORD トムフォード TF0698 50N サングラス ライトブラウン
●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ
bozeman 様専用
(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)
No.1916-メガネ EYE/RONY【フレームのみ価格】
SWANS [スワンズ] サングラス
●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ
フォーナインズ サングラスF-10S
Ray-Ban サングラス 3447 ラウンドメタル ブルーグラデーションレンズ
●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ
【度付レンズセット】レイバン メガネフレーム RB5386D 2012
ケース付 POLICE ポリス◆メガネフレーム VPLM38J-0530 日本製
●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ
TOM FORD トムフォードメガネ／希少！日本製FT5103
OLIVER PEOPLES 507C
●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ
フォーナインズ 999.9 メガネ M-07 定価38,500円 未使用品
Julius tart optical AR 44-22 Black
限定新品未使用【オークリーOAKLEY】FLAK2.0サングラス プリズムレンズ
カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。
k モスコット MOSCOT サングラス グレー
上記レンズ代、別途2500円になります。
SAINT LAURENT PARIS サンローランBOLD1 サングラス
※PC用にはカラーは対応できません。
OAKLEY CROSS RANGE PRIZM BLACK POLARIZED
UNCROWD×THE HIGHEST END
超硬質コーティング(傷に強いコーティング)
オークリー ホルブルック 正規品 偏光レンズ
別途3200円
★キムタクモデル★レイバン RB2140F-901/3F 9013F
希少！シャネル メンズ サングラス
＊メーカー度数在庫範囲に限ります。
MARWITZ 正規品 ドイツ製 ヴィンテージ 眼鏡 マルヴィッツ ツァイス ④
520591● SUNKAK TYPE 2 ORIGINAL RED LOGO
特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。
MOSCOT ZEVメガネ クリップオン
(一部、出来ない度数もあります。)
長渕剛 BLACKFLYS サングラス THE FLY トートイズ
ミナミの帝王 竹内力RIKI TAKEUCHI サングラス RT8
以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を
【新品未使用】Ray Ban レイバン RB4258-F 601/19
電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。
MYKITA / LITE ACETATE SUN TOMKIN Col.915
それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数を
JULIUS TART OPTICAL メガネ AR 46/22 PL-002U
お入れ致します。
最終値下げ！人気❤︎お得！マサキマツシマ MF-1165 新品 メガネ
OLIVER PEOPLES オリバーピープルズ Gregory peck
Raleigh サングラス
オークリー サングラス フラック2.0
tart optical 46-24
哀川 メガネ
90s オールド ステューシー サングラス マイケル 黒 希少 ブルーレンズ
SAMURAI 翔
赤西仁さん着用モデル 新品正規品 レイバン RB4259F-601/19
サムライ 翔
定価2.4万 STUSSY ルイージ サングラス 鼈甲 レンズ 薄グリーン
哀川 翔
【新品】定価2.6万 Paul Smith BRANWELL-J 眼鏡
SAMURAI SHO
Frency&Mercury Life Shade
Ray Ban Wayferer Vintage
トムフォード TOMFORD サングラス 眼鏡 ブラック メンズ
PRIZMx偏光リードライン野球オークリー眼鏡サングラス釣りバイク自転車ゴルフ
■サイズ58□15－140★T34-Y1471枚のレンズの横の長さ58mm、縦の長さ34ｍｍ、レンズとレンズの間の長さ15mm、テンプル（つる）の長さ140mm前面総幅、約147ｍｍ(素人寸法の為、少しの誤差はご了承下さい。)■専用ケース付・メガネ拭き付・取扱説明書■■送料無料。レターパックプラスです。レターパックプラスには保証、時間指定等はありません。運送の際の事故、紛失、破損に関しては責任は負えません。保証等をお求めの方は落札前に伝えて下さい。発送方法を変更致します。発送方法変更時には差額が発生致します。宜しくお願い致します。■写真のレンズはダミーレンズのためこのままでは使用できません■■お値引き交渉はご遠慮下さい■■伊達、度入、カラーレンズ。承ります。■伊達。度入レンズに入れかえます。プラスティック単焦点無色レンズ（汚れに強い撥水コートＵＶカット付）●3000円 1.60非球面プラスチックレンズ (別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●4000円 1.67非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●7500円 1.74非球面プラスチックレンズ(別途1500円でPC用ブルーカットレンズ無色タイプに変更可)●14000円 1.74両面非球面プラスチックレンズ●8000円 1.60遠近両用プラスチックレンズ●10000円 1.67遠近両用プラスチックレンズ●19000円 1.74遠近両用プラスチックレンズ カラーをご希望の方は,アリアーテトレス対応致します。上記レンズ代、別途2500円になります。※PC用にはカラーは対応できません。超硬質コーティング(傷に強いコーティング)別途3200円＊メーカー度数在庫範囲に限ります。特注度数の場合は上記レンズ価格別途4000円になります。(一部、出来ない度数もあります。)以前お作りされたメガネ店にて度数とＰＤ（瞳孔間距離）を電話等にて確認すればお客様のお度数を教えてくれます。それを当方に教えて頂ければ、ご指定道り度数をお入れ致します。哀川 メガネSAMURAI 翔サムライ 翔哀川 翔SAMURAI SHO