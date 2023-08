ALEXANDER WANG(アレキサンダーワン) WALLIE BACKPACK IN BLACK WITH RHODIUM レザー バックパック リュック です。

ALEXANDER WANG(アレキサンダーワン) WALLIE BACKPACK IN BLACK WITH RHODIUM レザー バックパック リュック です。※マイナーチェンジはあるものの現行でも販売中のモデルです。様々なデザインのバックパックがリリースされておりますが、こちらのWALLIEは恐らくWANGのバックパックとしては最も大容量のモデルで、普段使いにはもちろんちょっとした旅行や出張時にも大活躍します。エンボス加工のレザーを使用した繊細な素材ながら強度もあり、バックパックながらとてもモードな雰囲気の漂うWANGらしいモデルです。内側にはノートPC用のスペースが設けられるなど、ニューヨークのブランドらしくビジネスシーンでの使用も考慮されており、荷物はたくさん入りどんなコーデにも合わせやすいのでデイリーで大活躍します。男性女性どちらでもご使用頂けるユニセックス仕様です。中古市場ではなかなかお目にかかれない希少アイテムなのでお探しであった方は是非ご検討下さい。※若干の使用感(表面小傷、内側薄ら汚れ等)が見られるものの、元々ヴィンテージ加工の素材です。使用時に大きく目立つようなダメージはなくまだまだ快適にご使用頂ける状態だと思いますが、あくまでも中古品なので神経質な方はご遠慮下さい。※付属品なし。渋谷西武購入品(定価/151,200円)◆状 態 6~7/10程度◆カラー ブラック ◆サイズ 横/約32cm、縦/約48cm、マチ/約20cm、ハンドル/約22cm、ストラップ/フリー(※誤差はご了承下さい)

