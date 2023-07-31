本物 ソフトバンクホークス　サイン色紙　まとめて　柳田　松中　内川　攝津　本多 スポーツ選手

ソフトバンクホークス サイン色紙
大谷翔平 バブルヘッド SEIKO 新品未使用 非売品
EPOCH 山下舜平大 直筆サイン ルーキー 39枚限 オリックス BBM以外
写真１枚目
Pablo Aimar アイマール 直筆サイン
左上から
10枚限定 BBM 2023 1st 近本光司 パープル箔サインパラレルカード
柳田、明石、大隣
ストリートバスケ The Professor 公式ステッカー
松中、明石、大隣
▲限定１名様▲貴重▲木村沙織▲切り抜き▲
内川、攝津、福田
sino様専用ページ
フリオ・ロドリゲス Julio Rodriguez RC
写真２枚目
石川祐希選手 直筆サインカード2022
左上から
タイガーマスク 直筆サイン色紙
柴原、柴原、嘉弥真
BBM2020 タイムトラベル1985 門田博光サインカード
武田、本多、嘉弥真
ソン・フンミン panini PRIZM カタールＷ杯 ケースヒット
武田
元楽天ゴールデンイーグルス 嶋基宏 37 グッズセット
大谷翔平赤箔サインカード２０１７年 佐々木朗希金箔サインカード２０２２年
ピンバッジも写っている分は、当時のクラブホークスピンバッジを色紙に直接つけてます。
持田香織メナード最新特大ポスター&白ゆり3冊セット
大谷翔平スノードームスノーグローブ ダルビッシュとヌートバー野球カードまとめ売り
大隣選手は時期によるサイン違いです。
羽生結弦 西川 クリアファイル3種・トランプ
大谷翔平RC東京ドーム
ソフトバンクホークス サイン色紙写真１枚目左上から柳田、明石、大隣松中、明石、大隣内川、攝津、福田写真２枚目左上から柴原、柴原、嘉弥真武田、本多、嘉弥真武田ピンバッジも写っている分は、当時のクラブホークスピンバッジを色紙に直接つけてます。大隣選手は時期によるサイン違いです。