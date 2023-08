IRIS47 baroque pearl bracelet

未使用

※保存袋はおつけしますがブランドは違うものです

made in Japan

material:silver925

ピアスピン:チタン

サイズ/チェーンの長さ16〜18cm

パール2.9cm×2.4cm

価格/26400円

華奢なチェーンに存在感のあるブロックパールがエレガントな印象のブレスレットです

自然界が生み出した作為の無い造形の美しさにエレガンスが宿ります。

ふたつとして同じものがない、自分だけの特別感を感じられるバロックパール。

バロックパールにしか出せない魅力が詰まっており、フォーマルにもカジュアルにも、どんなシーンにも活躍してくれるお薦めジュエリーです

付けると印象が華やぐので、Tシャツ、デニムにさらっと合わせても素敵です。

〈IRIS47(イリスフォーセブン)〉

2016SSよりスタートした、デザイナーSATOKOIRIE氏によるジュエリーブランド。

ブランド名の『IRIS』とは、人類と神々を繋げる伝達役として描かれる空と海の女神のこと。

デザイナーの名前の響きになぞらえ、作り出すジュエリーが届くべき人の手に渡りますようにという思いが込められています。

身につけることで、自然体の自分を引き立たせるようなアイテムを提案しています。

IRIS47 baroque pearl bracelet未使用※保存袋はおつけしますがブランドは違うものですmade in Japan material:silver925 ピアスピン:チタンサイズ/チェーンの長さ16〜18cmパール2.9cm×2.4cm価格/26400円華奢なチェーンに存在感のあるブロックパールがエレガントな印象のブレスレットです自然界が生み出した作為の無い造形の美しさにエレガンスが宿ります。ふたつとして同じものがない、自分だけの特別感を感じられるバロックパール。バロックパールにしか出せない魅力が詰まっており、フォーマルにもカジュアルにも、どんなシーンにも活躍してくれるお薦めジュエリーです付けると印象が華やぐので、Tシャツ、デニムにさらっと合わせても素敵です。〈IRIS47(イリスフォーセブン)〉2016SSよりスタートした、デザイナーSATOKOIRIE氏によるジュエリーブランド。ブランド名の『IRIS』とは、人類と神々を繋げる伝達役として描かれる空と海の女神のこと。デザイナーの名前の響きになぞらえ、作り出すジュエリーが届くべき人の手に渡りますようにという思いが込められています。身につけることで、自然体の自分を引き立たせるようなアイテムを提案しています。MIKIMOTOagatePERLH.P.FRANCELARICABARNEYS NEW YORKtheory ボッシュICB23区アドーア ADOREヨーコチャンsaquijournalstandardluxeorslowfoglinenworknestrobe ヴェリテクール TOUJOURS YAECA dosaホームスパンKAPITAL45rpm POOLCLASKAハグオーワーShinzone120% Linoマーガレットハウエルdrawerbshopノーコントロールエアー フィルマム ネストローブ ヴェリテクール tantan 45rpmマーガレットハウエルユナイテッドアローズhands of creationトゥモローランド ドゥーズィーエムクラス アパルトモンリゼッタevam evatamas中村アン

