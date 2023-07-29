売れ筋がひクリスマスプレゼント！ GANNI ビスチェ その他

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商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 未使用に近い

ベイクルーズ公式サイトにて購入し開封後試着のみ。ベイクルーズでは既に販売しており、他サイトでは2万9000円ほどで販売されています。カラー···パープル袖丈···袖なし着丈···ショート柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋、冬BAYCREW'SGANNIZARACOSJOURNAL STANDARDIENAEDIFICESpick and SpanDeuxieme ClasseEDIT. FOR LULUCharles Chaton

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) 商品の状態 未使用に近い

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