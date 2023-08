【アメリカ古着】American Field ハンティングジャケット

ご覧いただきありがとうございます

【商品紹介】

50-60s American Field ハンティングジャケット

人気のハンティングジャケット

しかもかなり古いモノになります

古いですがダメージは無くかなり状態はいいです。

ゲームポケットに少し汚れはありますが表、裏の生地にには付着して無いので着用には問題無いと思います

ハンティングジャケットはダックの茶系が多い中オリーブ色は滅多に出てこないと思います!

ボタンもメーカーの刻印入りでヴィンテージ感が強いアイテムかと!

サイズ表記:無

実寸平置き

着丈:約78cm

(首肩付け根から裾下)

身幅:約60cm

(脇下から脇下)

肩幅:約51cm

(肩から肩を直線で計測)

袖丈:約63cm

(肩から袖先)

状態ランク:B

【状態ランク】

S⇨未使用品

A⇨ダメージや使用感が非常に少ない商品

B⇨少し使用感はあるが特筆目立ったダメージはない一般的な古着

C⇨使用感があり、多少のダメージがあるが着用には問題の無い商品

D⇨使用感がり、大きく目立つダメージがある商品

E⇨ジャンク扱い

一度人の手に渡ったものですので、古着・中古品にご理解のある方のみご購入を御願い致します。

なお、古着特有の細かな傷などもある場合がございますので、そちらも併せてご考慮の程宜しくお願い致します

その他フリマサイトでも出品中の為、商品を取り下げる場合があります

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

