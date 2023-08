GWから値下げしました

メインカラー···ブラック、グレー

ナイキ エアトレーナー1 SP

ブラックグレーの完売品です。

サイズ9 (27.0センチ)

試着のみ

新品未使用

NC NRでお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

