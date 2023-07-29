【売り切り御免！】 NBA ビンス カーター　パッチカード　/10 その他

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参考になるか分かりませんが、eBayでは鑑定済みのものが21,000円ほどで出品されていました。自宅保管のため、完璧な状態を求める方は購入をお控え下さい。
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upper deck SPxVince Carter10枚限定パッチ ジャージカード参考になるか分かりませんが、eBayでは鑑定済みのものが21,000円ほどで出品されていました。自宅保管のため、完璧な状態を求める方は購入をお控え下さい。レブロン ジェームズコービー ブライアントアレン アイバーソンジェイソン キッドステフィン カリーマイケル ジョーダン八村塁渡邊雄太田臥勇太