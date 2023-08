100％本物 Theory luxe 濃紺ワンピース美品 ひざ丈ワンピース

柄・デザイン···無地

袖丈···半袖

季節感···春、夏、秋、冬

一度、1時間程度の着用のみ、

クリーニング済みで綺麗です。

Theory luxe のexecutive シリーズと合わせて着ていただけます。こちらのワンピースの形はもう店舗では売られていません。が、現在も販売されているジャケット等と生地が同じのため、合わせて着ていただけます。

色褪せ、汚れ、シミ、傷などはないです。

サイズ38、Mサイズ相当です。

お色は濃紺なので、小学校受験なさるお母様にも、

お使いいただけると思います。

これから学校説明会なども暑くなってきますので、

半袖のワンピースがあると便利です。

たたんで発送させていただきます。

売り切れの場合もございますので、

コメントにて在庫確認をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド セオリーリュクス 商品の状態 未使用に近い

