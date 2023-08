※限定お値下げいたしました‼︎

7/1(土)迄の価格となります

15,980→

〓PUMA×SOPHIA Webstar〓

プーマ ソフィアウェブスター スニーカー

▪️サイズ:22.5cm

(23cmでも履けます)

画像に写りづらい薄汚れが多少ありますが、建物の中で1度着用したのみです。お靴自体はとてもいい状態です。

《商品説明》

イギリスでシューズ、アクセサリーデザイナーとして活躍するSOPHIA WEBSTER(ソフィア・ウェブスター)。彼女の手で描かれた大胆な色合いとスタイルのデザインがシューズやアパレルで表現されています。「シューズとは信じられないほど強力なファッションアイテムで、靴を履くだけでいつもと全く異なる雰囲気にがらっと変わる」というソフィアの言葉に表されるように、彼女のフェミニンで自由、そして魅力的な世界感が特徴のコレクションです。

商品の情報 商品のサイズ 23cm ブランド ソフィアウェブスター 商品の状態 やや傷や汚れあり

