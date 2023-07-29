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安心、時計、宝飾、メガネ店からの店長出品です。
ete フープイヤリング
Christian Dior(クリスチャンディオール)ヴィンテージイヤリング
K18金 アメジストイヤリングです。
フォクシー FOXEY イヤリング 花 美品
裏面にk18刻印あり￼。
イタリアNANIS のイヤリング
￼
Baccarat バカラ ボエーム クリスタル×サファイア クリア
ガラスケース内展示品です。新品未使用です。
【希少】CHANELシャネル 四つ葉型イヤリング
値引き等は考えておりませんので値引き交渉はお控えください。
✧*。ヴァンドーム青山 イヤリング プラチナ ダイヤ✧*。
配送はクロネコヤマト便となります。
サンローラン SAINT LAURENT イヤーカフ イヤカフ
No.3326* サマーグリーンピアス/イヤリング
土日祝日の発送はできませんよろしくお願いします。￼
【ターコイズ＆シルバー】イヤリング＆ペンダントトップセット売り❢❢
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新品、未使用
【極美品】CHANELイヤリング☆SALE品お値下げ下げ品‼️☆
エルメス☆★セリエ 3連☆イヤリング☆シルバー
K14WG イヤリング MD0.40 天然ダイヤモンド 刻印有り
ミキモト イヤリング 5.25mm K18
【CHANEL/シャネル】 ラウンドイヤリング ココマーク ゴールド
安心、時計、宝飾、メガネ店からの店長出品です。K18金 アメジストイヤリングです。裏面にk18刻印あり￼。￼ガラスケース内展示品です。新品未使用です。値引き等は考えておりませんので値引き交渉はお控えください。配送はクロネコヤマト便となります。土日祝日の発送はできませんよろしくお願いします。￼
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新品?正規品 k18アメジストイヤリング 2.2g 格安 イヤリング
375
20分钟前
新品?正規品 k18アメジストイヤリング 2.2g 格安 イヤリング
¥
22,500
¥
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(税込) 送料込み
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k18アメジストイヤリング 2.2g 格安
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東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
a97718
1975
本人確認済
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コメント (10)
新品?正規品 k18アメジストイヤリング 2.2g 格安 イヤリング
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