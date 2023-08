「SMC PENTAX 50mm F1.4」Kマウント ※バルサム切れなし!

(S/N:1562125)

1975年発売

明るくボケ味の美しいF1.4のマニュアルフォーカス標準レンズです

マウントはバヨネット式のKマウントです

マウントアダプターを使って多くのミラーレス一眼でも楽しむことができます!

・レンズ構成:6群7枚

・最短撮影距離:0.45m

・最小絞り:F22

・絞り羽根枚数:8枚

・フィルタ径:52mm

・重量:270g(実測)

【外観】

目立つキズ、スレ、凹みは一切ありません。文字も艶があり清潔感のある美しい外観です(写真でチェックしてください)

【光学系】

機種に特有のバルサム切れは一切ありません

極少のチリを含みますが、カビ、くもりのない非常にクリアな光学系です

無限遠良好にフォーカスします

【動作】

すべての動作は正常です

絞りリングはクリック感良好で羽根は正しい形で開閉します

フォーカスリングは適正トルクでむらなく回転します

【マウント】

ペンタックスKマウント

【付属品】

フロントキャップ

リアキャップ

※写真でご確認ください

★きれいなレンズですが、あくまでUSEDのオールドレンズです(1970年代発売) コンディションに関して主観の違いがあるかも知れません。

完璧を求められる方はご遠慮くださいませ。

★万一撮影に影響する明らかな初期不良が有りましたら返品対応いたします。

どうぞよろしくご検討ください!

#あわじん

#オールドレンズ

#SMC

#PENTAX

#ペンタックス

#Kマウント

#単焦点

#50mm

#f1.4

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

「SMC PENTAX 50mm F1.4」Kマウント ※バルサム切れなし! (S/N:1562125)1975年発売明るくボケ味の美しいF1.4のマニュアルフォーカス標準レンズですマウントはバヨネット式のKマウントですマウントアダプターを使って多くのミラーレス一眼でも楽しむことができます!・レンズ構成:6群7枚・最短撮影距離:0.45m・最小絞り:F22・絞り羽根枚数:8枚・フィルタ径:52mm・重量:270g(実測)【外観】 目立つキズ、スレ、凹みは一切ありません。文字も艶があり清潔感のある美しい外観です(写真でチェックしてください)【光学系】 機種に特有のバルサム切れは一切ありません 極少のチリを含みますが、カビ、くもりのない非常にクリアな光学系です 無限遠良好にフォーカスします 【動作】 すべての動作は正常です 絞りリングはクリック感良好で羽根は正しい形で開閉します フォーカスリングは適正トルクでむらなく回転します 【マウント】 ペンタックスKマウント【付属品】 フロントキャップ リアキャップ ※写真でご確認ください★きれいなレンズですが、あくまでUSEDのオールドレンズです(1970年代発売) コンディションに関して主観の違いがあるかも知れません。 完璧を求められる方はご遠慮くださいませ。★万一撮影に影響する明らかな初期不良が有りましたら返品対応いたします。どうぞよろしくご検討ください!#あわじん#オールドレンズ#SMC#PENTAX#ペンタックス#Kマウント#単焦点#50mm#f1.4

