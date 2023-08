イングランド製

イングランド製ロイヤルアルバート、プチポワンカップ ソーサー6客セットクロスステッチのような可愛い薔薇柄が素敵なお品です。マリーアントワネットをはじめ、ハプルブルク家の女性達が好んだプチポワン。18世紀のウィーンで編み出された技法で刺繍の一種です。ロイヤルアルバートはそのプチポワンをイメージしました。未使用ですが、多少金彩剥げあり美品とは思いますが、中古品にご理解いただける方に、よろしくお願いいたします。素人目には、傷や汚れなどは見落としがあるかもしれませんでしたが、写真で確認してください。年代物の中古品で自宅保管でしたことご理解ください。新品ではありません。こちらは一度、人の手に渡った品です。完全な品をお求めな方はご購入をご遠慮ください。見た目には分かりませんが神経質な方は購入をお控え下さい。※画像よりご確認下さい。※箱はありません。規定におさまる範囲で紙、プチプチ、厚紙、テープ等の形の梱包で箱無しで送らせて頂きます。* 購入後のクレーム、差替え防止の為返品、等はお断りさせて頂いております。どうぞ宜しくお願い致します。エインズレイウェッジウッドロイヤルアルバートプチポワンティーカップトリオティーポットクリーマーシュガーポット

