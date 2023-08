新入荷 The Square SA-CD "Truth" 他 4枚セット (サンプル盤) 邦楽

昔知人から譲り受けたもので、4枚ともSingle layerのSA-CDです。

ですので、SA-CDがかかるプレアーが必要になります。

4枚とも至ってきれいな状態です。

Discの内周を見て頂くと、赤い文字で、"Sample"と見て頂けるかと思います。

聴き直してみましたが、やはりシングルレイアーはいい音のように思いました。

ご検討下さい。

Alama

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

