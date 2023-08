大人気で即完売したマシェリのオールインワンです。

トゥモローランド カシュクールオールインワン 暖色系 リネン ベルト付 赤茶

試着のみの新品タグつきです。

大変気に入って購入しましたが、なかなか着用する機会がなく

購入後よりずっとクローゼットに保管しておりました。

汚れやほつれ等ありませんが、素人保管です。

保管時についた多少のシワがございます。

【サイズ】 M

【カラー】 ホワイト

【素材】 テンセル 50%

麻 50%

★プロフィールもご覧になられましたうえでご購入お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マシェリ 商品の状態 新品、未使用

