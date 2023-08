★コメントなし&即購入OKです★

「FUJIFILM FINPIX XP130 ホワイト」

富士フイルムが発売しているタフカメラです。防水、防塵、耐衝撃性能を備えており、スマートフォンとの連携も可能です。また、Bluetoothを搭載しており、スマートフォンに自動転送することができます。バッテリー寿命も長く、外出先での写真撮影に最適です。

◆外観

外観は綺麗です!

スレやアタリは殆ど無く、使用感の少ない美品です!

◆光学

僅かなチリ、ホコリの混入のみで

撮影に影響するようなカビやクモリは見受けられません!

とても綺麗な光学です!

◆動作

各動作確認済みでバッチリです。安心の正常品です!

届いてすぐにお使いいただけます!

◆お届けするもの

写真に写っているものが全てになります。

•カメラ本体

•元箱

•説明書

•ストラップ

•バッテリー電池

•充電器

•USBケーブル

⭐︎おまけ

•新品SDカード(32GB)

※ 返品について

記載内容と違いがあった場合は返品可能ですのでご安心ください。

ジャンク品などは不可です。

あくまで中古品です。

一度人の手に渡ったものという事を十分理解した上でご検討ください。

●お取引きについて

即購入OKです。

基本的に1〜2日間で発送しております。

土日は子どもと一緒にいるので土曜日、日曜日に注文された商品に関しましては月曜日に発送致します。

他サイトでも併売している場合がほとんどですので早い者勝ちとなります。

値下げ交渉は出品者の気持ちを少し考えていただければ幸いです。

初期不良がある場合と配送トラブルが考えられる場合には1週間以内でしたら返品対応も承りますので安心してご購入下さい。その際評価はせずにご連絡下さい。

最後までご覧いただきありがとうございます。ご検討よろしくお願い致します。

商品の情報 ブランド 富士フイルム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

