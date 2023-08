誕生日プレゼント YOASOBI THE BOOK（完全生産限定盤）（CD＋付属品） 邦楽

「THE BOOK」

「THE BOOK」YOASOBIご覧頂きましてありがとうございます。こちらの商品は新品・未開封品となっております。ご購入後、即日で発送させていただきます。以下商品の説明となります。YOASOBI初のパッケージリリース! 完全生産限定の豪華仕様EP! コンポーザーのAyase、ボーカルのikuraからなる「小説を音楽にするユニット」YOASOBI初のパッケージEP『THE BOOK』リリース! 2019年11月に公開された第一弾楽曲「夜に駆ける」はBillboard Japan Hot 100やオリコン週間合算シングルランキングで1位を獲得し、ストリーミング再生回数は1億回を突破。原作小説の書籍化やコミック化、映画化も発表している。既存曲の「夜に駆ける」「あの夢をなぞって」「ハルジオン」「たぶん」「群青」に加え、新曲を収録した完全限定生産の豪華仕様EPを予定。 【完全生産限定盤】CD+グッズ 《収録曲》 01 Epilogue 02 アンコール 〈Google Pixel 5, Pixel 4a (5G) CMソング〉 03 ハルジオン 〈「ZONe Ver.1.0.0」IMMERSIVE SONG PROJECT書き下ろし楽曲/フルリモート劇団「劇団ノーミーツ」第二回長編公演「むこうのくに」主題歌〉 04 あの夢をなぞって 〈フジテレビ系「とくダネ! 」2020年6月度お天気コーナーMONTHLY SONG〉 05 たぶん 〈映画「たぶん」主題歌〉 06 群青 〈ブルボン「アルフォートミニチョコレート」CMソング〉 07 ハルカ 08 夜に駆ける 09 Prologue #YOASOBI #CD #限定盤 #邦楽

