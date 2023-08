フォロー割300円OFF!!

DSQUARED2 Clement jean サイズ42

当アカウントフォロワーの方は300円OFFさせていただきます。

Levi’s 501(R) MADE IN THE USA セルビッジ

新規フォローの方も適用可能です。

vintage levi's 501 big E タイプ物 Sタイプ w33

ご希望の方はコメントにてお伝えください。

EDWIN 転写パンツ (デニム風パッチワーク柄)

※値下げ交渉は不可です。

EGONlab. 23SS ATOMIC DENIM + SKIRT (44)



ロンハーマン ブラックデニム セルビッチ ストレート33インチ新品未使用

他サイトにも出品中のため予告なく削除する場合があります。

Jaded london デニム サンドブラストブルー



Levi’s 501xx 1947 Big E Made in Japan



【美品】Levi's silver tab BAGGY ブラック

目立った汚れや傷等ありませんが、一般的な古着程度の使用感がございます。神経質な方はご遠慮くださいませ。

90s リーバイス 501



ロロピアーノ ジーンズユニセックス

程よいアタリと雰囲気抜群な色落ち

34 マインデニム MINEDENIM ペインターパンツ 34インチ

90's後半くらいのものですが

A.PRESSE 22AW Washed Denim Wide Pants 34

めちゃくちゃイケメンデニムです。。

バランスウェアデザイン 旧テックブリーチ balanceweardesign



アンユーズド ペイントデニムパンツ



ロンハーマン 濃紺デニム ほぼ未使用



【diesel×adidas】デニム ビンテージ

ウエスト 約41

MINEDENIM L.Straight 5pocket USD 28インチ

股下 約84

先染 リーバイス501 ストレート ブラック W32L30 H-424

股上 約30

Levi's デニム 501xx 1966 復刻 リーバイス 赤身 bige

裾幅 約24

〜00's Levi's 517 usa製

腿幅 約28

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

フォロー割300円OFF!!当アカウントフォロワーの方は300円OFFさせていただきます。新規フォローの方も適用可能です。ご希望の方はコメントにてお伝えください。※値下げ交渉は不可です。他サイトにも出品中のため予告なく削除する場合があります。目立った汚れや傷等ありませんが、一般的な古着程度の使用感がございます。神経質な方はご遠慮くださいませ。程よいアタリと雰囲気抜群な色落ち90's後半くらいのものですがめちゃくちゃイケメンデニムです。。ウエスト 約41股下 約84股上 約30裾幅 約24腿幅 約28

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヤコブコーエン デニム ジーンズ【定価の半額】ディーゼル メンズ パンツ デニムmix Size44Stussy&Dries van noten stussy ステューシーウエアハウス the Blue & Gray BG062 Limitedryu様専用2022aw celine デニム ウェスリー 27 メンズの方にも極太 超希少 PEPE JEANS DENIMPANTS バギーパンツ Y2K37o 00sリーバイス501 ブラックデニム ジーンズ W36 ボタンフライヘルムートラング HELMUT LANG ペンキ デニム1999 本人期 W30