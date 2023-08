銀座の店舗で購入した ポータークラシック ウエスト バッグ になります。

スーパーナイロン素材のもので、色はネイビー

デニムのような風合の味のあるデザイン。

ナイロンを染色した独特な風合いが魅力のシリーズ SUPER NYLON

硫化染料を特殊な製品染めを施す手法により誕生。独特な色落ちが美しく、その姿は唯一無二。

PORTER ポーター

抜群の収納力と高い機能性を持ち合わせた ウエスト ポーチ

腰に巻く、斜めにかける、付属のストラップを使いショルダーと3パターンの持ち方が出来ます。

タウンユースから旅行まで大活躍します。

細部までこだわりを感じる素材感や、コンパクトなサイズに豊富なポケットを設けた実用的なデザインがポイントです。

フライトジャケットに使われるナイロン糸で生地を織り、手間と時間のかかる後染めによる染色。

独特な味わいを醸し出し、デニムのような色ムラやパッカリングが現す、ユーズド感のある表情が魅力です。

パーツにもデザイン性の高さが現れています。

全てのパーツが揃ってるのも2次市場では珍しいと思います。

サイズ:約W29cmxH20cmxD12.5cm (7.2L)

仕様*ショルダーストラップ:長さ調節可、取り外し可

定価 ¥42350(税込)

※現在は手に入れるのが難しいです

ナイロンとは思えないデニムのような色ムラやパッカリングが表現され、ヴィンテージ感あふれる商品でキレイな色落ちに仕上がっています。

金具(ファスナーやホック、ナスカン)やショルダーストラップなども最初から加工が入っています。

状態は普通の古着です。

中古品、古着にご理解いただける慣れてる方のみご購入ください。

ティグルブロカンテ

ハリウッドランチマーケット

ハリラン

オクラ

ジャーニー

ハイスタンダード

トールフリー

レミレリーフ

エンジニアードガーメンツ

サウス2ウエスト8

ネペンテス

リビルドバイニードルス

ブルーナボイン

キャピタル

ナイジェルケーボン

好きに!

銀座の店舗で購入した ポータークラシック ウエスト バッグ になります。 スーパーナイロン素材のもので、色はネイビーデニムのような風合の味のあるデザイン。ナイロンを染色した独特な風合いが魅力のシリーズ SUPER NYLON 硫化染料を特殊な製品染めを施す手法により誕生。独特な色落ちが美しく、その姿は唯一無二。抜群の収納力と高い機能性を持ち合わせた ウエスト ポーチ腰に巻く、斜めにかける、付属のストラップを使いショルダーと3パターンの持ち方が出来ます。タウンユースから旅行まで大活躍します。細部までこだわりを感じる素材感や、コンパクトなサイズに豊富なポケットを設けた実用的なデザインがポイントです。フライトジャケットに使われるナイロン糸で生地を織り、手間と時間のかかる後染めによる染色。独特な味わいを醸し出し、デニムのような色ムラやパッカリングが現す、ユーズド感のある表情が魅力です。パーツにもデザイン性の高さが現れています。全てのパーツが揃ってるのも2次市場では珍しいと思います。サイズ:約W29cmxH20cmxD12.5cm (7.2L)仕様*ショルダーストラップ:長さ調節可、取り外し可定価 ¥42350(税込)※現在は手に入れるのが難しいですナイロンとは思えないデニムのような色ムラやパッカリングが表現され、ヴィンテージ感あふれる商品でキレイな色落ちに仕上がっています。 金具(ファスナーやホック、ナスカン)やショルダーストラップなども最初から加工が入っています。状態は普通の古着です。中古品、古着にご理解いただける慣れてる方のみご購入ください。ティグルブロカンテ ハリウッドランチマーケット ハリランオクラジャーニーハイスタンダードトールフリーレミレリーフエンジニアードガーメンツサウス2ウエスト8ネペンテスリビルドバイニードルスブルーナボインキャピタルナイジェルケーボン好きに!

