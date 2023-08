高質 UNIQLO and MARNI パンツ(M)とシャツ(L)のセットアップ カジュアルパンツ

ユニクロとマルニのコラボ商品の

アンスリード OUT SEAM WIDE PT 新品未使用品

オーバーサイズシャツ(長袖)商品番号 451551のLサイズが1点

IENAイエナ⭐️【36】ワイドパンツ ベージュ キレイめカジュアル

と

Straight Pants

ドレープイージーワイドストレートパンツ商品番号 449552のMサイズが1点

定価24150円新品同様タグ付き トゥービーシック パンツ

の

marin様 新品♡2022SS RHC リネンワイドパンツ ピンク

セットアップの販売です。

【DRAWER】リネンクロップドパンツ 側章 サイドライン

試着しましたが、サイズが合わなかったため出品致します。

lohenハイカウントバルーンパンツ 36



メゾンスペシャル ブークレーギンガムチェックニットパンツ



AMBIENTホワイトベルト付きパンツ新品未使用

シャツのサイズはLサイズです。

[新品未使用] TO BE CHIC パンツ 大きいサイズ

着丈82

【新品・未使用】MARNI マルニ パンツ

裄丈80.5

Go-collo パンツ きれいめ 裏地キュプラ オフィス ウエストゴム 日本製

肩幅57

プロポーションボディドレッシング ハイウエストパンツ

身幅69.5

Mediam ミディアム Linen Pants リネン ピンク パンツ



スマイル様専用 2点おまとめページ

パンツのサイズはMサイズです。

【UNITED TOKYO】クレストジャガードパンツ

A:ウエストヌード寸法(cm)63~69

新品タグ付き ANAYI アナイ パンツ ホワイティ38

B:ウエスト(仕上がり寸法)70

45r ウールパンツ

ヒップ103

ソラリス 2TUCK STRAIGHT TROUSERSパンツ

わたり幅34

dude 原宿 チェックスラックス

股上35

ROCHAS イタリア製 アリゲーターパンツ

裾幅31

N.O.R.K by the line eclat 富岡佳子 コラボパンツ

股下62.5

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユニクロ 商品の状態 新品、未使用

ユニクロとマルニのコラボ商品のオーバーサイズシャツ(長袖)商品番号 451551のLサイズが1点とドレープイージーワイドストレートパンツ商品番号 449552のMサイズが1点のセットアップの販売です。試着しましたが、サイズが合わなかったため出品致します。シャツのサイズはLサイズです。着丈82裄丈80.5肩幅57身幅69.5パンツのサイズはMサイズです。A:ウエストヌード寸法(cm)63~69B:ウエスト(仕上がり寸法)70ヒップ103わたり幅34股上35裾幅31股下62.5

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ユニクロ 商品の状態 新品、未使用

マルジェラ Maison Margiela スラックス パンツ値下げ❗️【新品】プリーツプリーズイッセイミヤケワイドパンツ M