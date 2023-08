ご購入前に必ずプロフィールのご一読をお願い致します!

新品未使用です

人気のキャップとなります。

シンプルなデザインだからこそ、上品で人目を引くアイテム。

ノベルティのキャップですが造りが

しっかりしていて刺繍の縫い目もしっかしている造りとなっております。

裏タグにロゴ記載、タグあり。

規格

[サイズ]フリーサイズ、約57㎝

[カラー]ブラック

AFFIX、グレーボディ、オレンジロゴ、メイドインUSA、絶妙配色、ワーク感。

[付属品]タグ

注意事項

*写真に写っているものがすべてです。

*背景の色の関係で画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。

*すべての商品において検品済みの商品になります。

*海外ショップにて購入しました。細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。

*海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。

*お取引中何か困ったことや質問や商品に何があっても必ず教えてくださいませ!全力で対応させていただきます!m(__)m

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

即購入OKです!

よろしくお願い致します。

ご購入前に必ずプロフィールのご一読をお願い致します!新品未使用です人気のキャップとなります。シンプルなデザインだからこそ、上品で人目を引くアイテム。ノベルティのキャップですが造りがしっかりしていて刺繍の縫い目もしっかしている造りとなっております。裏タグにロゴ記載、タグあり。 規格[サイズ]フリーサイズ、約57㎝[カラー]ブラック[付属品]タグ注意事項*写真に写っているものがすべてです。*背景の色の関係で画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。*すべての商品において検品済みの商品になります。*海外ショップにて購入しました。細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。*海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。*お取引中何か困ったことや質問や商品に何があっても必ず教えてくださいませ!全力で対応させていただきます!m(__)m- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -即購入OKです!よろしくお願い致します。

