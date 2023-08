ISAMU KATAYAMA BACKLASH の

whizlimited パッチワークデニム

made in Italy クラッシュ加工スーパーストレッチデニムです。

とてもストレッチ性がありキックバックも強く、大変履き心地がいいパンツです。

クラッシュ加工の当て布もストレッチレザーなので膝もストレスなく着用できます。

ブランド:ISAMU KATAYAMA BACKLASH

品番:C1862-02

プライス:¥42,900

カラー:BLACK

サイズ:M

シルエット:ストレート

状態: 新品未使用

付属: プライスタグ

ウエスト86

ワタリ27

股上27

股下86

総丈112

裾幅18

商品の情報 商品のサイズ M ブランド イサムカタヤマバックラッシュ 商品の状態 新品、未使用

