素材:アッパー / 牛革 アウトソール / 合成ラバー

TRIUMPH by Paul Smith ロングブーツ ペコス 3142

ヒール:5cm

シャフト:16.5cm

重量(片足):644g

生産国:日本

【素材】

返りも良く伝統的なマッケイ製法で作られた適度に高い5cmのヒールブーツ。

しっとりとしてきめの細かい牛革をアッパーに使用。材料も全て国内から手配された純国産品。

※本革を使用している為、多少のムラや小キズがある場合がございます。

【デザイン】

ブランドが得意とするヒールアップブーツ。

細身のラウンドトゥの木型を使い返りの良いマッケイ製法。

細身のスキニーパンツやモノトーンスタイルにおススメ。

※リングベルトは、スナップボタンになっており着脱の時に外せる使用になっております。

SaintLaurent

Zara ザラ

Uniqlo ユニクロ

Hender Scheme エンダースキーマ

ENGINEERED GARMENTS エンジニアード ガーメンツ

auralee オーラリー

comoli コモリ

sacai サカイ

studious ステュディオス

ganryu ガンリュウ

yohji yamamoto ヨウジヤマモト

y's ワイズ

isseymiyake イッセイミヤケ

lui's ルイス

dulcamara デュルカマラ

unused アンユースド

ethosens エトセンス

sunsea サンシー

factotumファクトタム

ka na ta カナタ

acne アクネ

ohtaオオタ

maison kitsune メゾンキツネ

hatra ハトラ

shareef シャリーフ

christian dada クリスチャンダダ

YAECA ヤエカ

kenzo ケンゾー

nano・universe ナノ・ユニバース

john lawrence sullivan ジョンローレンスサリバン

journal standard ジャーナルスタンダード

beauty&youth ビューティーアンドユース

united tokyo ユナイテッドトウキョウ

united arrows ユナイテッドアローズ

ships シップス

urban research アーバンリサーチ

BEAMS ビームス

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm 商品の状態 やや傷や汚れあり

