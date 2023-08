【通販激安】 アサヒ TREASURE ktown4u 当選者限定特典トレカ 対面ペンサ K-POP/アジア

※説明欄をきちんとご覧頂ければこちらの商品は即購入可能です※

観覧ありがとうございます。

まず初めに当方のプロフィールをご確認下さい。

こちらの商品はTREASURE 1st MINI ALBUM THE SECOND STEP CHAPTER TWO(Hello)のktown4u主催ラスト対面サイン会当選者限定トレカのアサヒです。CDは付きません。

※在庫残り1点(現在出品している物のみ)です※

※本国でも出回りの少ない貴重なトレカです※

こちらはすぐにスリーブに入れて大切に保管しておりましたが、あくまで素人管理で海外製品の為神経質な方はご遠慮下さい。

スリーブ+厚紙補強+防水対策をした状態で発送致しますが、硬質ケースご希望の方は+50円にて対応可能です。

※説明欄をきちんとご覧頂ければこちらの商品は即購入可能です※

【検索ワード】

TREASURE トレジャー トレ アルバム CD ヒョンソク ジフン ヨシノリ マシホ ジュンギュ ジェヒョク アサヒ イェダム ドヨン ハルト ジョンウ ジョンファン YG BIGBANG WINNER iKON BLACKPINK AKMU 韓国 K-POP トレカ グッズ トレーディングカード ランダムカード ktown4u ケタポ けたぽ ケタ

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

