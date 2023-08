★商品名

★カラー

ブラック(ボディ)

ティール/ピンク/パープル(ロゴ)

ピンク(つば裏)

★サイズ

フリー(スナップバック式て調整可)

★状態

新品未使用

★特徴

ブラックのボディカラーにピンクのアンダーバイザーでデザインされた海外限定のニューエラキャップ。

1962-2002メッツ40thアニバーサリーサイドパッチ仕様。

ストリートファッション コーディネート 千賀晃大

#まもんきキャップコレクション

⤴︎こちらを押すと、出品中のキャップを検索できます。左上の⬜︎「販売中のみ表示」を押してご覧ください。

♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎♢♦︎

○梱包・発送方法○

型崩れを防止するため、段ボールでの梱包です。

らくらくメルカリ便での匿名発送です。

(追跡有り)

○確認事項○

※コメントなし即購入OKです。

(注意事項はプロフィールに記載しておりますので、予めご理解いただいている事とさせていただきます。)

※皆様が気になる事はなるべくプロフィール欄に記載しておりますが、何か不明点や気になる点がございましたら、コメントにてお問い合わせください。

(テンプレートの値下げ交渉や初めからやり取りする気がないコメントはお控えください。

テンプレート文の値下げ交渉は、返信せず削除します。)

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

