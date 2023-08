PATRICK

PATRICKパトリックのスニーカーです。詳しくないのですが…、sullyというスニーカーのようです。色はforest、グリーンです。横浜ららぽーとの店舗で見かけ、とても可愛いなと思い購入し、大切にしておりました。忙しくなってしまい、そのまましまったままになっておりました。サイズ 39 24.5cm新品未使用ですが、素人保管ですので神経質な方はご購入をお控えくださいませ。細かいデザインなどは写真にてご確認ください(^^)日時指定はできそうにありません。。※箱や付属品はありません。どうぞよろしくお願いいたします。カラー...グリーン履き口...紐素材...人工皮革柄・デザイン...無地

