品質一番の 昭和天皇陛下　御在位60周年記念　10万円記念金貨　昭和天皇御在位六十周年記念 旧貨幣/金貨/銀貨/記念硬貨

【商品名】

海外 銀貨 オリンピック

昭和天皇御在位六十周年記念 拾万円金貨

世界の宝シリーズ ロケットコイン 2014年（金粒入り）【パース造幣局】



東京2020オリンピック競技大会記念 千円銀貨幣コンプリートセット

【素材】

皇帝通宝

純金

スイス ベルン 射撃祭 大型銀貨 1857 5フラン



松本徽章工業 純金製 純銀 純金張 切手プレート 5枚 記念メダル

【カラー】

米軍軍票 1965年 アメリカ軍票641シリーズ 紙モノ

鳩と水(表面)

2019年 パンダ銀貨 15枚セット

菊の御紋(裏面)

◆連番5枚セット◆ジンバブエドル 100兆ドル◆史上最高額◆新品◆宅急便発送



一圓銀貨 明治25年

【サイズ】

鑑定済み！【旧1円銀貨】一圓 正貝円 有線 ハネ本 ハネ明 龍 竜 古銭

直径 (約) 3cm

【最高鑑定】ブリタニア 2013 5oz 大型銀貨 初期発行

重さ (約) 20g

2329.【スペイン】古銭 42種セット



2020年スリーグレイセス 5オンス銀貨、イギリス銀貨



C130 中国古銭 咸豊元宝 背當百 大型古銭

【商品説明】

1815年 フランス 5フラン銀貨 ナポレオン1世 百日天下 NGC AU55

昭和天皇陛下 御在位60周年記念 10万円記念金貨

エリザベス 2世 女王即位50周年記念コイン

昭和61年発行

貨幣セット8点 まとめ売り(バラ売りはしません)

ブリスターパック入りの未使用、未開封の品物になります。

ご専用 ★ 造幣局 プルーフ貨幣セット 1987年〜2013年 27セット



世界文化遺産・世界自然遺産 ・世界無形遺産・17種組合せ自由②

分類···金貨

ベトナムドン5万ドン 1234珍しい番号

タイプ···プルーフ硬貨

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

【商品名】昭和天皇御在位六十周年記念 拾万円金貨【素材】純金【カラー】鳩と水(表面)菊の御紋(裏面)【サイズ】 直径 (約) 3cm 重さ (約) 20g【商品説明】昭和天皇陛下 御在位60周年記念 10万円記念金貨昭和61年発行ブリスターパック入りの未使用、未開封の品物になります。分類···金貨タイプ···プルーフ硬貨

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

第１回アテネオリンピック優勝メダル 復刻新幹線鉄道開業50周年記念貨幣4種類