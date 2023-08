お値下げしました!

32000円→29000円

この機会にぜひどうぞ!

⭐︎訳あり⭐︎ミスタークリスマス ビッグトップサーカス ゴールドラベル オルゴール30曲 の出品です。

訳ありの為、格安での出品ですが、廃盤品で希少なお品なので、大変お買い得かと思います!

アメリカの家庭で大切にされてきたアンティークオルゴールです。少し動かなくなった部分もありますが、オルゴールとして、オブジェとしても素晴らしい価値を感じていただけることでしょう。

[状態]

※オルゴール音と、下のぐるぐると回る動作は正常ですが、上部の人形が本来なら動くギミックが動きません。

※手前の階段奥の左右に有るライトの左側が光りません。(写真3)もしかしたら電球を替えることができれば光るかもしれません。

※ケーブルの先にペンキらしいものが付着していますが、使用に問題はありません。

経年による、生地のくすみや小さな汚れ(写真5.6)はございますが、ヴィンテージ、アンティーク品としては美品だと思います。

[サイズ]

高さ:約30cm

幅 :約28cm

[付属品]

本体(写真に写っているものが全てです。)

ケーブル

本箱はございません。

大切に梱包してお送りします。

1933年アメリカで創設されたMr.Chistmasミスタークリスマス社は約88年間ギフトやホリデーコレクションを各家庭に届けてきました。高度な技術を用いた製品は自社デザインで設計されており、製造工程の厳しいテストを合格したものが世に送り出されています。

このサーカステントはクリスマスソング15曲、クラシック15曲の合計30曲を聞くことができます。電源を入れると柔らかな光がサーカスに灯ります。細かい造りで眺めているだけでもワクワクするサーカステナントはインテリアとしても空間を楽しく盛り上げてくれます。

アメリカより購入いたしました。

説明を良くお読みになって、納得されてから購入をお願い致します。

ミスタークリスマス オルゴール サーカス

MR CHRISTMAS Gold Label レア 希少

廃盤品 コレクター

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

お値下げしました!32000円→29000円この機会にぜひどうぞ!⭐︎訳あり⭐︎ミスタークリスマス ビッグトップサーカス ゴールドラベル オルゴール30曲 の出品です。訳ありの為、格安での出品ですが、廃盤品で希少なお品なので、大変お買い得かと思います!アメリカの家庭で大切にされてきたアンティークオルゴールです。少し動かなくなった部分もありますが、オルゴールとして、オブジェとしても素晴らしい価値を感じていただけることでしょう。[状態]※オルゴール音と、下のぐるぐると回る動作は正常ですが、上部の人形が本来なら動くギミックが動きません。※手前の階段奥の左右に有るライトの左側が光りません。(写真3)もしかしたら電球を替えることができれば光るかもしれません。※ケーブルの先にペンキらしいものが付着していますが、使用に問題はありません。経年による、生地のくすみや小さな汚れ(写真5.6)はございますが、ヴィンテージ、アンティーク品としては美品だと思います。[サイズ]高さ:約30cm幅 :約28cm[付属品]本体(写真に写っているものが全てです。)ケーブル本箱はございません。大切に梱包してお送りします。1933年アメリカで創設されたMr.Chistmasミスタークリスマス社は約88年間ギフトやホリデーコレクションを各家庭に届けてきました。高度な技術を用いた製品は自社デザインで設計されており、製造工程の厳しいテストを合格したものが世に送り出されています。このサーカステントはクリスマスソング15曲、クラシック15曲の合計30曲を聞くことができます。電源を入れると柔らかな光がサーカスに灯ります。細かい造りで眺めているだけでもワクワクするサーカステナントはインテリアとしても空間を楽しく盛り上げてくれます。アメリカより購入いたしました。説明を良くお読みになって、納得されてから購入をお願い致します。ミスタークリスマス オルゴール サーカスMR CHRISTMAS Gold Label レア 希少廃盤品 コレクター

