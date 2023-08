stay in stay jeju の本国限定トレカ、トレカセットです

CRAVITY ジョンモ ラキドロ



焼きビク様専用ページ 16点

スリーブに入れ、暗所で保存していたので目立った傷や汚れなどはありません‪

Boysplanet リッキー ファイナル CGVトレカ



TREASURE バンコク サイン会 当選者トレカ ヨシ

✧︎基本 ↪︎ 厚紙補強+防水加工 (+50円で硬質ケース)

treasure アサヒ ソウル トレカ



BTS(防弾少年団)アルバム•BTS,TinyTan, BT21グッズまとめ売り

⚠︎︎出し惜しみなので少し値段設定高めです。

stray kids ハイタッチ券 フィリックス



NCT WAYV シーグリ テン トレカ

Straykids スキズ jeju stay in stay i.n オフライン限定トレカ アイエントレカ 本国限定トレカ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

stay in stay jeju の本国限定トレカ、トレカセットですスリーブに入れ、暗所で保存していたので目立った傷や汚れなどはありません‪✧︎基本 ↪︎ 厚紙補強+防水加工 (+50円で硬質ケース)⚠︎︎出し惜しみなので少し値段設定高めです。Straykids スキズ jeju stay in stay i.n オフライン限定トレカ アイエントレカ 本国限定トレカ

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

SF9 ロウン 1st Photo Book [MAN & BOY]TWICE doughnut 早期特典トレカ ナヨン