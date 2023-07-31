買取り実績 DEAR SKATING - Ghetto Wear Cargo Shorts ショートパンツ

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商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

DEAR SKATINGGhetto Wear Cargo Shorts90年代初頭に実在したGhetto Wearのショーツを当時の物を解体して忠実に再現したアメリカ製のカーゴパンツです。カラーアーミーグリーンサイズXLサイズ36incウエスト90 股上32 股下23 ワタリ34.5 裾幅32コンディション新品未使用Dear Skating多数出品中です。DearDear SkatingGhetto Wear90s90年代blindBlack Labelwould industryブラインドパウエルペラルタZ-BOYSBONES BRIGATETHRASHERSuprem DOGTOWNINDEPENDENTGonzMark GonzalezSANTA CRUZSPITFIREvans

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