【名入れ無料】 【バラ売り可】旧デジモンカード 後期セット 115枚 その他

後期（2003〜2004年）の旧デジモンカード、115枚セットです。
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後期（2003〜2004年）の旧デジモンカード、115枚セットです。流通量少なく、希少なものだと思います。基本的に美品ですが、何枚かキズあるものもあります。バラ売りも対応しますので、気になるものあればお気軽にコメントください。即購入歓迎です。#デジモン#デジモンカード#デジタルモンスターカードゲーム