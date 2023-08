Levi's&FRAGMENT リーバイス フラグメント フェノム LFS103041-0305 ペインター デニム パンツ インディゴ 日本製 34 BJBC.D

HYPER DENIM 裾付近ペイント加工&ダメージ加工ジッパーデニムパンツ32



リーバイス501 赤耳 80s ビンテージ ビックサイズ 48インチ ペンキ



専用ページmastermind JAPAN "identity"期 後ろ身Wウエ

裾すれがあります(画像参照)

アベイシングエイプジーンズL

他は若干の使用感ありますが目立ったダメージや汚れの無いパンツです。

ウェアハウス 1001xx 15周年モデル w31



国内正規 Saint Laurent サンローランパリ スキニー デニム



ニコラスデイリーデニムパンツ

表記サイズは34ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。

NUMBER (N)INE × PLAYBOY ワッペン付きデニム 古着屋購入



【vintage】Levi's501 66前期

W 約44cm×2

Levi's 503BXX

股上 約33.5cm

WAREHOUSE Lot DD-1550 ONE WASH

わたり幅 約32cm

【お値下げ】ディースクエアード2デニムパンツ

股下 約76cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)

【レア物】clesste クレスト デニム リジット

裾幅 約21cm

universal products No tuck wide denim



HYSTERIC GLAMOUR デニム

尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。

ヨハン様専用 a.presse アプレッセ デニム Washed Denim



【新品未使用・定価約12万】TOM FORD ホワイト系コットンデニム32インチ

。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません

DENIM & SUPPLY|アメリカンフラッグダメージデニム31ラルフローレン



HYSTERIC GLAMOUR ヒス フレアデニム ステッチ刺繍 カットオフ

*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。

⭐︎ジースターロウ⭐︎新品未使用 シティRオルトネロブラック W28



HIRO(現KIDILL)リメイク デニムパンツ ユニセックス 美品

*表現には主観が入っておりますご理解下さい。

40’s ビンテージ/Lee 101Z-Denim Pants(センター赤タグ)



faxcopyexpress フレアデニムパンツ

*モニターにより実際の色と違う場合があります。

希少 70s リーバイス501 66前期 ダブル赤タブ デニムパンツ



インディゴコットン キッチンパンツ ブルーブルー

*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。

LEVI'S 501 ビックEオリジナル



希少Porter Classicアフリカンコットンパンツサイズ2未使用



80s US NAVY デニム セーラーパンツ ワイドフレア W33 L31



sugarhill Classic Denim Pants クラシックデニム



AEPFS VAMHRT 3D rendering pleated jeans

GHGA-2609 LEV-94 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フラグメントデザイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

Levi's&FRAGMENT リーバイス フラグメント フェノム LFS103041-0305 ペインター デニム パンツ インディゴ 日本製 34 BJBC.D裾すれがあります(画像参照)他は若干の使用感ありますが目立ったダメージや汚れの無いパンツです。表記サイズは34ですが採寸しましたので、素人の採寸でよろしければ参考にして下さい。 W 約44cm×2股上 約33.5cmわたり幅 約32cm股下 約76cm(内股の縫い目に沿って裾先まで採寸)裾幅 約21cm 尚、素人採寸ですので、誤差はご了承下さい。。発送方法・・・・追跡番号がある発送方法を予定しております。日時指定は出来ません*記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。*表現には主観が入っておりますご理解下さい。*モニターにより実際の色と違う場合があります。*質問頂きましても多忙により回答が遅くなります。ご理解下さい。GHGA-2609 LEV-94 ヤメW

商品の情報 商品のサイズ L ブランド フラグメントデザイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

TEDMAN ジーンズ70年代 McCampbell マッキャンベル 国産ヴィンテージ ビンテージusa製 ヴィンテージ リーバイス 517 ペンキ ダメージ w34 L ブルーfeng chen wang 21ss ストレートデニムAURALEE HARD TWIST FADED BROWN デニム WIDEFEAR OF GOD 31インチ 4th デニム ジーンズJieda - SWITCHING OVER DENIM PANTS タグあり■リーバイス■ 程度良好! 505 66前期 オリジナル ビンテージ 501xxy2k rock revival plate logo denim pantsAKM×Wranglerデニム6本です