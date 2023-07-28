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パーティを彩るご馳走や coach ハンドバッグ　ピンク ショルダーバッグ

商品の説明

coach ピンク　ハンドバッグ
FURLA EMMA ハンドバッグ S Nero ブラック⭐︎ポーチ付き⭐︎
スタッズに惹かれて、
90's　OLD COACH　ターンロック　ショルダーバッグ　2WAY　/c33
阪急百貨店で購入しました。
【PRADA】プラダ ショルダーバッグ ジャガード

お値下げ　LOUIS VUITTON クルーズコレクションショルダーバッグ
殆ど使用していません。
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角に擦れた跡が付いていますが、カバンの裏側なので、目立たないと思います。
happyhoney様専用✩.*˚
ベルトは一番短い穴に通して100センチあります。
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幅28×高さ18×マチ15（底）
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商品の情報

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coach ピンク　ハンドバッグスタッズに惹かれて、阪急百貨店で購入しました。殆ど使用していません。角に擦れた跡が付いていますが、カバンの裏側なので、目立たないと思います。ベルトは一番短い穴に通して100センチあります。幅28×高さ18×マチ15（底）最終値下げ価格です。（2023.06.22）

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ブランドコーチ
商品の状態目立った傷や汚れなし

パーティを彩るご馳走や coach ハンドバッグ　ピンク ショルダーバッグ

25分钟前

パーティを彩るご馳走や coach ハンドバッグ　ピンク ショルダーバッグ

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(税込) 送料込み
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b7a85419f27

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コメント (10)

b7a85419f27
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