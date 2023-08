○プロフィールを必ずご一読下さい。

タニノクリスティ 紳士靴 81/2

こちら値下げは行いません。

ブランド名 スコッチグレイン

カラー ブラック

素材 カーフレザー

底材 レザーソール

モデル オデッサ

サイズ 24

品番 916

定価 ¥40,000-

・商品の説明

人気モデルのオデッサです。

シューキーパー付属

・商品の状態

全体的に状態の良い美品です。

商品の情報 商品のサイズ 24cm ブランド スコッチグレイン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

