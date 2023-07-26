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【返品?交換対象商品】 CECH-3000A PS3 160GB コントローラー2個 本体セット 家庭用ゲーム本体

商品の説明

SONY PlayStation3 CECH-3000A 160GB
ニンテンドー64 美品　クリアレッド　動作確認済み

ハルマキ様専用　任天堂 スイッチライト
color: BLACK
PlayStation 4 PS4本体 slim 500GB
ゲーム機本体種類: PlayStation3
動作確認済み‼️ PlayStation 4 CUH￼￼-2200A 500GB
ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ
PS4 Voidコントローラープロモデル 背面ボタン付き

ps5本体　プレイステーション5デジタルエディション　PlayStation5
#ソニー
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#SONY
PS5 本体 プレイステーション5 ソフト2本付 コントローラー2台付き

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あまり使っていなかったので、ほとんど外傷はありません。
CECH-3000A　PS3　160GB
本体上面に擦れた痕がありますが、目立ちにくいレベルです。
プレステ3 CECH-3000A 一式　500GB

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商品の情報

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商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

【返品?交換対象商品】 CECH-3000A PS3 160GB コントローラー2個 本体セット 家庭用ゲーム本体

28分钟前

【返品?交換対象商品】 CECH-3000A PS3 160GB コントローラー2個 本体セット 家庭用ゲーム本体

¥10,000 ¥8,500

(税込) 送料込み
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951e6

 1393

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951e6
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