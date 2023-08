雰囲気◎

古くから人気のある

カーハートの定番ベストです!

これからの時期

半袖の上に重ねても

オシャレに着こなせるベスト(^ ^)

表地は、カーハートの顔とも言える

12オンスのコットンダック。

中綿が詰まった

ダイヤモンドキルトライニングが

高い保温性を確保。

気負う事無く着られるタフな作りは

デイリーユースに最適。

ガシガシ着込んで、自分だけのユーズド感を楽しみたい一着となっています(´∀`)

☆在庫の有無コメントください☆

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!

古着女子、古着男子問わず着れるデザインです☆

カーハート、ステューシー、カバーオール 、キャンプ、焚き火、スケート、スケーター、アクティブジャケット、パーカー、ラルフローレン、ノースフェイス、パタゴニア、エルエルビーン 好きな方にオススメです☆

●サイズ 2XL

着丈 63㎝

身幅 68㎝

肩幅 49㎝

多少の汚れや傷など使用感はありますが

内側は綺麗で

まだまだ着用していただけます!

#古着屋

#ビンテージ

※掲載しました画像の色はどうしても実物とは差異がある場合がございます。出来るだけ説明は加えますが、ご了承ください

※中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。

※購入後の商品に関する質問は堅くお断りさせていただきます。

ダメージの見落としはなるべく無いように気を付けておりますが、小さな見落としや多少ダメージ状態の感じ方の違いがあるかもしれません。

―ご購入後一

お洋服、服飾品問わず出来るだけコンパクトにして発送しております。

基本発送方法は基本的にメルカリ便です。

上記内容や商品説明に十分ご納得頂いてから、ご購入宜しくお願い致します。

何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。

カラー···ブラック

柄・デザイン···無地

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド カーハート 商品の状態 傷や汚れあり

雰囲気◎カーハート ダック生地 ベストCarhartt ワークベスト USAブラック 黒 XXL古くから人気のあるカーハートの定番ベストです!これからの時期半袖の上に重ねてもオシャレに着こなせるベスト(^ ^)表地は、カーハートの顔とも言える12オンスのコットンダック。中綿が詰まったダイヤモンドキルトライニングが高い保温性を確保。気負う事無く着られるタフな作りはデイリーユースに最適。ガシガシ着込んで、自分だけのユーズド感を楽しみたい一着となっています(´∀`)☆在庫の有無コメントください☆古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ! 古着女子、古着男子問わず着れるデザインです☆ カーハート、ステューシー、カバーオール 、キャンプ、焚き火、スケート、スケーター、アクティブジャケット、パーカー、ラルフローレン、ノースフェイス、パタゴニア、エルエルビーン 好きな方にオススメです☆●サイズ 2XL着丈 63㎝ 身幅 68㎝ 肩幅 49㎝多少の汚れや傷など使用感はありますが内側は綺麗でまだまだ着用していただけます!#古着屋#ビンテージ※掲載しました画像の色はどうしても実物とは差異がある場合がございます。出来るだけ説明は加えますが、ご了承ください※中古品であることをご理解の上、ご購入お願いいたします。※購入後の商品に関する質問は堅くお断りさせていただきます。ダメージの見落としはなるべく無いように気を付けておりますが、小さな見落としや多少ダメージ状態の感じ方の違いがあるかもしれません。―ご購入後一お洋服、服飾品問わず出来るだけコンパクトにして発送しております。基本発送方法は基本的にメルカリ便です。上記内容や商品説明に十分ご納得頂いてから、ご購入宜しくお願い致します。何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。カラー···ブラック柄・デザイン···無地季節感···春、夏、秋

