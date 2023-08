代引き人気 激レア！「Phantasm」フレッド・マイロー＆マルコム・シーグレイヴ 洋楽

帯付き●O.S.T.「Phantasm/ファンタズム」フレッド・マイロー&マルコム・シーグレイヴ●

【超激レア】THE FEILD MICE / SKYWRITING



S G T. PEPPER/ THE BEATLES

★LP・12インチを2枚お買い上げの場合は2枚目の金額から800円引きさせて頂きます。

JAZZレコード14枚セット アラカルト

EP、7インチの場合は2枚目以降200円引き致します。

ソニー・ロリンズサイン入りレコード

※金額を変更しセット販売に致しますので必ずご購入前にコメントにてご連絡ください。

i feel the music/tinga stewart

※単品値下げは致しません。プロフィールご一読ください。

PRIMUS / ANTIPOP レコード 2枚組



MF DOOM CZARFACE 7 アメコミ 付録付 早い者勝ち

帯付きの相場は大体2万円前後です。出品してはいるものの、レア度が高いうえに完品&美品の為、正直あまり売りたくないです。その時の気分で出品取り下げます。

Phil Manzanera 6LP BOX 「Expression」



新品 Mongo Santamaria - Mongo '70 / LP



フォークインザポット

【フォーマット】

【最終価格】手回しレコードプレーヤー 完動品 レコード10枚付き 昭和初 古美術

LP

激レア!「Phantasm」フレッド・マイロー&マルコム・シーグレイヴ



【帯、ジャケットにスレあり】キッス/地獄の全貌 レコード

【レコードの状態】

【激レア】DJ向けコンピ エリー&ライム おもいがけない恋 等

EX

【Ollie様専用】MURO ミックステープ × 4



Nirvanaのsub pop時代の希少スプリット7インチLP

【ジャケットの状態】

Jethro Tull (Aqualung)

EX-

Jamiroquai / A Funk Odyssey オリジナルLP



NIRVANA ニルブァーナ NEVER MIND ネバーマインド 名盤

【盤質・ジャケット状態表記の詳細】

希少限定カラー 30周年記念盤レコード Nirvana Nevermind LP

Sealed:未開封

ザ・ビートルズ in MONO レコードボックス+RSD EPのセット

Mint:新品

100枚限定 Enrique Rodriguez Lo Que Es

NM:とても綺麗、新品に近い状態

♪IN CONCERT VOLUME TWO♪

EX:良好。綺麗もしくは、一部問題のない表面の擦れがある程度/ジャケットに軽い擦れがある状態。)

【サイン入り】マネスキン『RUSH!』LP レコード

VG++:準良好。軽い擦れ程度。一部軽い「チリ」「プツ」の可能性/ジャケットに多少の擦れあり。

Once Upon A Time - Delroy Wilson

VG+:過半は準良好状態ですが、若干音に出そうな擦れ・傷あり/VG++とVGの中間及び一例としてジャケット表がVG++で裏がVG等の状態。

未使用 Ludacris - Word Of Mouf /

VG:まぁまぁ音に出そうな、もしくは出る擦れ・傷あり/ジャケットに擦れ、リングウエア、大きな裂け、割れ、抜けあり。

US盤 レコード 435枚セット まとめ売り Soul Rock Pops #8

G:全体に擦れ、擦れ傷、深い傷などが多くあり/ウォーターダメージなどかなり酷いダメージあり。

Pharoah Sanders – Tauhid



PECKINGS OLD SKOOL YOUNG BLOOD VOL.1

・多少の優劣は(+)(-)を付けて表記します。

◎4LP / 2Pac / All Eyez On Me US ORIGINAL



ザ・ビートルズ レコード デアゴスティーニ全23巻セット

※メルカリのみの出品をしております。ヤフオク等への他オークションサイトへの転載、無在庫販売はやめてください。

Mike Posner / At Night, Alone レコード レア LP



貴重USオリジナル盤レコード2LP DEAD MAN - Neil Young

【ご注意】

【美品】BLUE NOTE プレミアム復刻シリーズ TINA BROOKS

※レコードは古いので、基本的に劣化があるものとお考えください。

Tanuki カタカナ・タイトル 漢字・タイトル EP ピクチャー・ディスク

※レコードの性質上、多少のノイズはあるものとしてご検討下さい。

Jancis HARVEY★Distance Of Doors UK Pilgr

※中古レコードの特性をご理解して頂ける方のみご購入下さい。

【超激レア】エルビスプレスリー ゴールドレコード

※完璧な物をお求めになられる方は購入をお控えください。

ジャズレコード Miles Davis プレスティッジマラソンセッションセット

※付属品は写真に写っているものが全てとなります。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

帯付き●O.S.T.「Phantasm/ファンタズム」フレッド・マイロー&マルコム・シーグレイヴ●★LP・12インチを2枚お買い上げの場合は2枚目の金額から800円引きさせて頂きます。EP、7インチの場合は2枚目以降200円引き致します。※金額を変更しセット販売に致しますので必ずご購入前にコメントにてご連絡ください。※単品値下げは致しません。プロフィールご一読ください。帯付きの相場は大体2万円前後です。出品してはいるものの、レア度が高いうえに完品&美品の為、正直あまり売りたくないです。その時の気分で出品取り下げます。【フォーマット】LP【レコードの状態】EX【ジャケットの状態】EX-【盤質・ジャケット状態表記の詳細】Sealed:未開封Mint:新品NM:とても綺麗、新品に近い状態EX:良好。綺麗もしくは、一部問題のない表面の擦れがある程度/ジャケットに軽い擦れがある状態。)VG++:準良好。軽い擦れ程度。一部軽い「チリ」「プツ」の可能性/ジャケットに多少の擦れあり。 VG+:過半は準良好状態ですが、若干音に出そうな擦れ・傷あり/VG++とVGの中間及び一例としてジャケット表がVG++で裏がVG等の状態。VG:まぁまぁ音に出そうな、もしくは出る擦れ・傷あり/ジャケットに擦れ、リングウエア、大きな裂け、割れ、抜けあり。 G:全体に擦れ、擦れ傷、深い傷などが多くあり/ウォーターダメージなどかなり酷いダメージあり。・多少の優劣は(+)(-)を付けて表記します。※メルカリのみの出品をしております。ヤフオク等への他オークションサイトへの転載、無在庫販売はやめてください。【ご注意】※レコードは古いので、基本的に劣化があるものとお考えください。※レコードの性質上、多少のノイズはあるものとしてご検討下さい。※中古レコードの特性をご理解して頂ける方のみご購入下さい。※完璧な物をお求めになられる方は購入をお控えください。※付属品は写真に写っているものが全てとなります。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

Lady Gaga The Fame US盤 Blue VINYLレコードLPこちらは未開封❗既に廃盤の重量盤LP2枚組❗ヒラリー・ハーン バッハ 無伴奏からPost Punk レコード Joy Division TelevisionBEATLES ビートルズ 日本公演 レコード 超絶レア