【T-ポイント5倍】 ディズニー英語システム シングアロング　DVD セット 知育玩具

2013年頃購入のものになります。

青箱なしのセットになります。

【シングアロング内容】

★シングアロングDVD:12枚

極薄い傷が有るものもありますが比較的美品でケース割れもありません。

単語紹介付き歌→歌詞字幕付き歌→カラオケの順に最後までかけ流しが可能です。

★シングアロングCD(歌,朗読)8枚(1枚未開封)

大きなダメージはなく再生良好です。

★シングアロング 絵本 4冊/ガイド 5冊

プレイアロング ガイドブック 1冊

美品です。

★絵辞書ポスター 4枚

未開封

★バードステッカー

未使用

★Mickey and his friends カードと型抜き絵本

絵本は中古になりますが、キャラクターカードは未開封です。

⭐︎即購入OKです。

⭐︎コピー可能商品ですので、ご購入後の返品、返金はお断りさせていただきます。

中古品であることをご理解いただき、上記商品内容をよくご確認下さい!

⭐︎梱包資材は再利用しております。ご理解いただきますようお願いいたします。

#ディズニーワールドイングリッシュ

#DWE

#シングアロング

#singalong

#英語教材

#ディズニー

#知育

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

