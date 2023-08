【冬バーゲン★】 ノースフェイスパープルレーベル　マウンテンウインドパーカー　XL ブラック マウンテンパーカー

着用回数は数回程度です。

着用回数は数回程度です。シワ感のある素材で、薄手で軽めのマウンテンパーカー です。THE NORTH FACE PURPLE LABELGarment Dye Mountain Wind Parka通常価格 36,300円(税込)COLOR ・BLACK・リサイクルナイロンタフタを使用したマウンテンウインドパーカ ・80年代のTHE NORTH FACEのマウンテンパーカをベースに、シルエットやディテールを現代的にアップデート ・製品染めを施すことで古着のような自然な色合いや、立体感のあるステッチワークを表現 ・左胸にはTHE NORTH FACEロゴ25mm刺繍をデザイン ・THE NORTH FACEロゴドットボタン使用 ・身幅にゆとりをもたせたオーバーサイズシルエットRecycle Nylon Taffeta(100% Nylon)XL(着丈78cm、身幅66cm、裄丈94cm)

