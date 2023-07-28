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価格は安く CECH-3000A PS3 160GB コントローラー2個 本体セット 家庭用ゲーム本体

商品の説明

SONY PlayStation3 CECH-3000A 160GB
呼び込みくん様専用ページ

PS5 初期モデル　通常
color: BLACK
ps4 薄型本体(箱無し)+ソフト3本
ゲーム機本体種類: PlayStation3
NEO GEO ネオジオ 本体 箱 説明書付 動作品
ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ
PSVR シューティング moveモーションコントローラセット　VRカメラ付き

【美品】ニンテンドー 3DS LL 充電コード付き
#ソニー
レンズ新品と内部メンテに変更可　SCPH-77000PK ピンク　箱説明書123
#SONY
PlayStation®4 Pro SSD換装済 1TB CUH-7000B

GameBoyColor dekotora ｜ゲームボーイカラー デコトラ伝説
あまり使っていなかったので、ほとんど外傷はありません。
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本体上面に擦れた痕がありますが、目立ちにくいレベルです。
プレイステーション3 セット 本体＋周辺機器＋HDMIケーブル(別売)

PlayStation5 ソフト4本付き　プレイステーション
本体は動作確認済みですが、ソフトが無いためゲーム起動確認はできてません。
ニンテンドー3DS 本体　ソフト　12個　ゲーム　3DS
なのでジャンク扱いにてご理解お願いします。

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商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

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SONY PlayStation3 CECH-3000A 160GBcolor: BLACKゲーム機本体種類: PlayStation3ポータブル・据置タイプ: 据置タイプ#ソニー#SONYあまり使っていなかったので、ほとんど外傷はありません。本体上面に擦れた痕がありますが、目立ちにくいレベルです。本体は動作確認済みですが、ソフトが無いためゲーム起動確認はできてません。なのでジャンク扱いにてご理解お願いします。

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態やや傷や汚れあり

価格は安く CECH-3000A PS3 160GB コントローラー2個 本体セット 家庭用ゲーム本体

8分钟前

価格は安く CECH-3000A PS3 160GB コントローラー2個 本体セット 家庭用ゲーム本体

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defac505fcc

 1550

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コメント (5)

defac505fcc
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