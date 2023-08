スペシャルオファ 希少　STUSSY ステューシー　スウェットパーカー　ショーンロゴ　刺繍　日本製 パーカー

STUSSY / ステューシー

【商品説明】

カラー ピンク

サイズ M

着丈65㎝

身幅61㎝

裄丈80㎝

STUSSYのスウェットパーカーになります!

特徴は・プルオーバー・ラグランスリーブ・日本製 made in japan・フロントのスクリプトロゴは刺繍です。

デザインも可愛くオススメです!

ステューシーのアイテムは有名人やTravis scottなどラッパーが多く着用しており希少価値が高いアイテムなので今後も価格は高騰していきます。

【状態】

目立った傷や汚れはなくまだまだ着用していただけるアイテムです!

探されていた方は是非!

ビンテージ ヴィンテージ ネイマール エムバペNOCTA NIGO 2pac ビギー スヌープドッグ ドクタードレ カニエウエスト Travis scott トラビススコット エミネム ドレイク ジャスティンビーバー ジヨン オーバーサイズ ゆるだぼファッションが好きな方もおすすめです!

パーカー

※USED商品に関しましては、注意を配って検品してますが着用に問題のない程度のダメージ 汚れがある場合がございます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

