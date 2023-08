46: ウエスト84.8cm、ヒップ102cm、ワタリ65.4cm、股下78.1cm

FEAR OF GOD 31インチ 4th デニム ジーンズ



Jieda - SWITCHING OVER DENIM PANTS タグあり

カラー:INDIGO

■リーバイス■ 程度良好! 505 66前期 オリジナル ビンテージ 501xx

素材:表地 COTTON100%

y2k rock revival plate logo denim pants

原産国:Made in Japan

AKM×Wranglerデニム6本です



LOUIS VUITTON NIGOコラボデニム

サイズ合わなかった為、出品します。

KHOKI HAND PAINTED PANTS

一度試着しただけです。

zooma様専用 sugarhill double knee

よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アレッジ 商品の状態 新品、未使用

46: ウエスト84.8cm、ヒップ102cm、ワタリ65.4cm、股下78.1cmカラー:INDIGO素材:表地 COTTON100% 原産国:Made in Japanサイズ合わなかった為、出品します。一度試着しただけです。よろしくお願いします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド アレッジ 商品の状態 新品、未使用

a good bad influenceyardsale Phantasy ファンタジー デニム ジーンズ チャコールハイライズバギーパンツ HIGH RISE BUGGY PANTSlevis silvertab baggy 復刻モデル廃版 旧モデル atlast アットラスト l174 W31 デニムジーンズ