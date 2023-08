【商品】

ALFREDO DUNHILL / アルフレッド・ダンヒル

シルバー マネークリップ ネクタイピン

【新品】dunhill シルバー マネークリップ パー ハンドサイン ダンヒル

じゃんけんモチーフ ハンドサイン パー 手

手のモチーフが特徴的なダンヒルのシルバークリップです。マネークリップや、ネクタイピンとして使用できるサイズ感でシルバー925で作られているので洗練された高級感があります!

【カラー】

シルバー

【サイズ】

縦(最長部分)

約2.2cm

横

約4cm

【素材】

Silver 925

【状態】

目立った傷や汚れの見られない未使用品です。

あくまでも中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。

ご検討よろしくお願いいたします(^^)

商品の情報 ブランド ダンヒル 商品の状態 新品、未使用

【商品】ALFREDO DUNHILL / アルフレッド・ダンヒルシルバー マネークリップ ネクタイピンじゃんけんモチーフ ハンドサイン パー 手 手のモチーフが特徴的なダンヒルのシルバークリップです。マネークリップや、ネクタイピンとして使用できるサイズ感でシルバー925で作られているので洗練された高級感があります!【カラー】シルバー【サイズ】縦(最長部分)約2.2cm横約4cm【素材】Silver 925【状態】目立った傷や汚れの見られない未使用品です。あくまでも中古品ですので、神経質な方はご遠慮ください。ご検討よろしくお願いいたします(^^)ALLEGE 【アレッジ】AURALEE 【オーラリー】bukht 【ブフト】COMOLI 【コモリ】crepuscule 【クレプスキュール】DIGAWEL 【ディガウェル】dulcamara【ドュルカマラ】ESSEY【エッセイ】ETHOSENS 【エトセンス】FACETASM【ファセッタズム】Graphpaper 【グラフペーパー】Hender Scheme【エンダースキーマ】kolor【カラー】markaware【マーカウェア】Mr.gentleman 【ミスタージェントルマン】Name. 【ネーム】N.HOOLYWOOD【エヌハリウッド】Needles【ニードルズ】Paul smith 【ポールスミス】PHINGERIN 【フィンガリン】sacai 【サカイ】scye【サイ】STILL BY HAND【スティルバイハンド】Studious 【ステュディオス】SUNSEA【サンシー】UNDER COVER【アンダーカバー】UNUSED 【アンユーズド】URU 【ウル】

商品の情報 ブランド ダンヒル 商品の状態 新品、未使用

