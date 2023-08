2009年に公開された劇場版ポケットモンスター『アルセウス 超克の時空へ』のプロモカードです!

販売期間も短くかなり希少な商品となっています!

状態は画像を参照ください!

購入後は暗所で保管していました。

白かけなどは特にございません。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

