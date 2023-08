#HesterMofetのレコード一覧はこちら

超希少‼ 全世界限定1000枚 シリアルナンバー入り 値下げ不可

完売続出‼海外でプレミア価格上昇中‼

『デドバイ』、『DbD』などの愛称で呼ばれる、大人気サバイバルホラー『Dead by Daylight』

PS4 PS5 Nintendo Switch 全プラットフォーム世界累計500万本以上の販売実績を誇る非対称対戦型ホラーサバイバルゲーム。

2016年にリリース以来、4000万人以上のプレーヤー数を誇り、数々の賞を受賞したマルチプラット・ホラー・ゲーム『Dead By Daylight』のサウンドトラックがアナログ・リリース!

1度撮影の為袋から出しましたが未使用です.

ジャケット、盤面には出荷時に擦り傷や汚れ等がある場合があります。

神経質な方、お気になされる方はご遠慮ください。

入手困難 全世界限定1000枚 Dead By Daylight レコード

設定以外の発送方法や何らかの希望の梱包を望まれる場合、必ず購入前に御相談ください。金額や着払い等の発送の変更があることをご理解の上ご購入ください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

