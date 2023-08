見事な H-street skate deck アディソンテイラー　デザイン　USA スケートボード

ご覧頂きまして、ありがとうございます。H15

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご覧頂きまして、ありがとうございます。H15こちらは、オールドスケートブランド1999H-street エッチストリート スケートボード エイチストリート スケボーデッキです。アメリカ本場から直輸入。数量販売。H-street SKATEBOARDING skate deck知る人ぞ知るH-streetブランド。H-STREET SKATEBOARDING skate deckADDISON TAYLOR DESIGN アディソン テイラー デザイン デザイナー約サイズ[inchi]8.5インチ×32.8インチ状態は新品未使用です。私的には綺麗ですが、自宅保管なので多少の小傷があるとお考え下さいませ。お客様によって大きな傷という思う方もいると思いますので、そういう方はご自身でご判断して頂きたいです神経質な方はご遠慮下さい。(追加写真は基本×どうしてもとの事は、出来るだけ撮るようにしますが、基本仕事上遅いのでご了承下さい)定価割れがほとんどなので(値段交渉×)H-street1999オールドスケートnewモデルストリートコンプリートウッドデッキコンプリートドックタウンスケートスケートデッキスケートボードサンタクルーズオールドスケートドックタウンエッチストリートエレメントジィーフレックストライバルサンタモニカヴェニススーサイダルテンデンシーズスーサイダルスケートスクリミーハンドSKATESK8SUCIDALTEDENSES SUCIDALSKATEDOGTOWNPOWELLelementC/SSANTACRUZインスタ映えレディースメンズ永原悠路※ご購入前はコメントとプロフィールのご確認をお願いします。※パンフレットはつきません

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

