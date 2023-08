ご覧いただきありがとうございます!

セリーヌ CELINE 巾着型 レザー ショルダーバッグ グリーン

・即購入可

♥セリーヌ♥ショルダーバッグ♥マカダム柄 トリオンフ PVC レザー オールド

・翌日発送可

希少 80s OLD CELINE 馬車金具 車輪 ショルダーバッグ ブラック

新品未使用正規品

バーバリー バッグ 再度お値下げいたします!

メゾンマルジェラ Maison Margiela

ルイヴィトン アクセソワール アクセサリーポーチ モノグラム

クロスボディバッグ

未使用級✨coach アリー シグネチャー カメラ スマホ ショルダーバッグ

上質なキルテッドレザーを使用した「グラム スラム」は、「アンコンシャス グラマー」の概念を反映しています。世界中のワードローブや旅にまつわるスタイルを通して、普遍的な快適さを想起させる「グラム スラム」は、2018年春夏コレクションのランウェイに初めて登場しました。特徴的なキルテッドのデザインは、フランスのマルセイユでつくられる手縫いのキルトのマトラッセに着想を得ています。このカメラバッグのデザインは、丸みを帯びたしなやかなエッジ、内側のファスナー、ナンバリングのロゴをあしらったタブが特徴です。取り外し可能な長めのチェーンストラップが備わります

ジルサンダー*タングル

※女性、男性どちらでも使用可能です(^^)

GUCCIモノグラムショルダー

made in Italy

美品 ルイヴィトン モノグラム ショルダーバッグ

■カラー

未使用保管品 袋付 イヴサンローラン YSL ロゴ レザー ショルダーバッグ 黒

ブラック(黒)

【美品】アタオ ウィークエンド2way ショルダーバッグ タッセル神戸限定

■サイズ

新品 PRADA プラダ チェーンバッグ [正規品]

幅: 30.0cm

LOEWE ショルダーバッグ ポシェット

高さ: 19.0cm

darichキルティングスクエアミニバッグ

マチ: 9.0cm

メゾンマルジェラ 5AC ラージ レザー バッグ 黒 ハンド ショルダー

素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。

専用☆COACH コーチ 2wayカメラバッグ ショルダーバッグ クロスボディ

◾︎素 材:

オンワード クロコ調 型押牛革バック

ラムレザー

UNDERCOVER but beautiful がま口 レース バッグ

■ご注意:

極美品✨SAINT LAURENT サックドジュール スープル ショルダーバッグ

お手入れは水を湿した柔らかい綿布をご使用ください。溶剤、研磨洗浄剤、クリーム、光沢剤の使用は避けてください。

《極美品✨激レア》ANYAHINDMARCH Stack 3wayバッグ

■付属品

COACH コーチ スモールタウンバケット2way ハンドバッグ ブラック 新品

マルジェラ保存袋、タグ

【希少!美品!✨】セリーヌ ショルダーバッグ ポシェット フラップ式 トリオンフ

お品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。

★値下げ★ミナペルホネン★フォカッチャバッグ★tambourineタンバリン

■仕様シングルハンドル

極美品 、ルィヴィトンモノグラムショルダーバッグ

取り外し可能なショルダーストラップ

美品 イルビゾンテ ドラム型 レザー ショルダーバッグ 斜めがけ お洒落 ヌメ

裏地あり

MARNI MARKET ストライプミニショルダーバッグ グレー

内側にファスナーポケット

プラダ ショルダー メッセンジャーバッグ 男性にも!

■並行輸入品(海外正規品)について

BETTER THAN GOOD ベターザングッド チェーンポーチ付トートバッグ

独自のルート(並行輸入品を取り扱う卸ショップ)にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。

美品✨プラダ ショルダーバッグ 三角プレート ナイロン ブラウン レザー 肩掛け

国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。

美品アニヤハインドマーチ ショルダーバッグ スマイリー ウィンク レインボー伊製

※国内で修理等は受けられません。

Q-pot.ショルダーバッグ

※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。

バッグパック&ヒップバッグ

※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。

【バッグ未使用】ルイヴィトン ポシェット アクセソワール モノグラム ショルダー

※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます!・即購入可・翌日発送可新品未使用正規品メゾンマルジェラ Maison Margiela クロスボディバッグ上質なキルテッドレザーを使用した「グラム スラム」は、「アンコンシャス グラマー」の概念を反映しています。世界中のワードローブや旅にまつわるスタイルを通して、普遍的な快適さを想起させる「グラム スラム」は、2018年春夏コレクションのランウェイに初めて登場しました。特徴的なキルテッドのデザインは、フランスのマルセイユでつくられる手縫いのキルトのマトラッセに着想を得ています。このカメラバッグのデザインは、丸みを帯びたしなやかなエッジ、内側のファスナー、ナンバリングのロゴをあしらったタブが特徴です。取り外し可能な長めのチェーンストラップが備わります※女性、男性どちらでも使用可能です(^^)made in Italy■カラーブラック(黒)■サイズ幅: 30.0cm高さ: 19.0cmマチ: 9.0cm素人採寸ですので多少の誤差がある可能性があります。◾︎素 材:ラムレザー■ご注意:お手入れは水を湿した柔らかい綿布をご使用ください。溶剤、研磨洗浄剤、クリーム、光沢剤の使用は避けてください。■付属品マルジェラ保存袋、タグお品物の色合いは、写真撮影、スマホ、パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ。商品に少しでも気になる点、不安、不信感などがある方は、ご購入をお控え下さい。■仕様シングルハンドル 取り外し可能なショルダーストラップ 裏地あり 内側にファスナーポケット■並行輸入品(海外正規品)について独自のルート(並行輸入品を取り扱う卸ショップ)にて購入しているため、極限までお安く提供することが可能となっております。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※国内で修理等は受けられません。※海外輸入品の為、国内正規代理店、百貨店とは仕様が異なる場合があります。生産時期によってタグ位置、布質.革質等異なる場合もありますのでご了承下さい。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、国内正規品と同等の品質をお求めの方はご購入をお控えくださいませ。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

【美品】希少色 オールドコーチ ショルダーバッグ マスタード冨沢恭子さんのカバン未使用 タグなし 定価30800 ラドロー ludlow チュール 巾着 バッグtelfa テルファー スモールバッグヴァジック レザー ショルダーバッグ CITY MINIMINI グレージュU.S.POLO ホワイト ショルダーバッグ ベルト2本付きMM6 Maison Margiera ショルダーバック クロスボディバッグ再度お値下げ ヨーガンレール ボール型バック【新品・上質なレザーのバッグ】コーチ メイ ショルダーバッグ スカイブルー【マメちゃんさま】ノワール ショルダー 舟形 ナイロン 2885C ブラック