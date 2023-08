ご覧いただきありがとうございますm(_ _)m 他にも多数のゴルフ用品を出品しております。 全て中古の一点ものになりますのでこの機会にぜひ★ 取り扱い商品一覧↓↓↓#MEEK★GOLF★SHOP

■Callawayキャロウェイ ROGUE ローグ ST MAX ドライバー

■レフティモデル

■ロフト 10.5

■シャフト VENTUS for Callaway 5-S Fujikura

フレックスS

■グリップ ツアーベルベット360

■付属品 ヘッドカバー

※中古品にはなるので写真にて状態の確認をお願いします

※何か不明な点がありましたらコメントください^_^

商品の情報 ブランド キャロウェイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

